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Симоньян задалась вопросом, как США проведут следующие выборы, если «выпрут» RT

Симоньян предположила, что США после санкций против RT отменят выборы

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на введенные против нее санкции со стороны vинфина США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если они нас окончательно выпрут, как они следующие выборы проводить-то будут? У них же других сценариев нет, кроме как топить конкурента, пугая пингвинов его связями со всемогущим RТ. Мне приятно, конечно, но, положим, мы оттуда совсем свалим — тогда что? Отменят они следующие выборы, ох отменят, сердцем чую. Ну или мы не свалим», — написала она.

4 сентября vинфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В релизе указано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Симоньян отреагировала на санкции США словами «Тю, проснулись».

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