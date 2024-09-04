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Верещук подтвердила, что станет замглавы Офиса президента Украины

Верещук подтвердила, что займет должность замглавы Офиса президента Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале подтвердила, что переходит на должность заместителя главы Офиса президента Украины (ОПУ).

«Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ», — написала она.

Накануне стало известно, что заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма покидает свой пост. По словам источника издания «Украинская правда», Шурма давно хотел покинуть пост и сейчас Владимир Зеленский «готов его отпустить».

В тот же день Ирина Верещук сообщила в Telegram-канале, что подала в отставку.

Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве страны и офисе главы государства, заявив, что предстоящая осень будет «чрезвычайно важна» для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве.

Ранее Песков оценил влияние перестановок в правительстве Украины на переговоры.

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