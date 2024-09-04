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В Британии узнали о панике посетителей острова Эпштейна из-за Трампа

Mirror: посещавшие остров Эпштейна запаниковали, что Трамп обнародует их имена

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Tom Brenner/Reuters

Богатые и влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, начали паниковать из-за обещания кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа обнародовать список их имен. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что некоторые из этих людей сильно постарались, чтобы скрыть информацию о связях с Эпштейном. Издание утверждает, что эти люди сейчас очень нервничают, они в панике. Собеседница газеты считает, что «дни этих людей будут сочтены», если Трамп станет президентом США.

До этого в одном из интервью Трамп сказал, что, если ему представится возможность, он опубликует список людей, которые посещали остров Эпштейна. Финансиста обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

В июле американский бизнесмен Илон Маск заявил о необходимости упразднить Федеральное бюро расследований (ФБР), если его сотрудники не начнут должным образом выполнять свои обязанности. Таким образом предприниматель прокомментировал ход расследования в отношении Джеффри Эпштейна, которому в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними в целях их сексуальной эксплуатации. По словам Маска, представители ФБР не предприняли ни одной попытки привлечь к ответственности клиентов мужчины.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю заперся дома после публикации списка гостей Эпштейна.

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