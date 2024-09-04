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Азербайджан обвинил Францию в стремлении обострить двусторонние отношения

МИД Азербайджана осудил Францию за призыв отказаться от поездок в республику

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Depositphotos

МИД Азербайджана выразил резкое несогласие с заявлением французского внешнеполитического ведомства, призывающего граждан Франции воздерживаться от поездок в страну. Об этом заявил пресс-секретарь МИД кавказской республики Айхан Гаджизаде, пишет ТАСС.

Кроме того, Баку обвинил Париж в намерении обострить двусторонние отношения.

«Мы категорически осуждаем предупреждение МИД Франции о поездках в Азербайджан, основанное на утверждениях о задержании и преследовании французских граждан. Это необоснованное и предвзятое решение и заявление французской стороны свидетельствуют о желании Парижа ухудшить отношения с Азербайджаном», — говорится в сообщении дипломатического ведомства Азербайджана.

Гаджизаде отметил, что в Азербайджане были задержаны лишь два гражданина Франции: Мартин Райан по подозрению в шпионаже и Клерк Тео Гюго, который нанес ущерб имуществу бакинского метрополитена.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Франция в то же время создает препятствия для азербайджанских журналистов во время их поездок во Францию и другие страны Шенгенской зоны, что противоречит декларируемым Францией правам человека.

«Мы снова требуем от Франции прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана», — сказал официальный представитель МИД.

До этого в минобороны Азербайджана заявили, что политика Франции на кавказском направлении ведет Южный Кавказ к эскалации новых боевых действий в регионе.

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