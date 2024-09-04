Премьер Грузии высказался по поводу возможных санкций против страны

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что считает несерьезным возможное введение Западом санкций в отношении Грузии. Об этом пишетТАСС.

«Это является несерьезным», — сказал Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о возможных ограничениях.

Отношения Грузии со странами Запада ухудшились после того, как руководство страны приняло закон об иноагентах.

В мае политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отметил в своем заявлении, что решение США ввести санкции против властей Грузии в связи с принятием закона об иноагентах — это попытка ограничить суверенитет страны.

В конце июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостанавливает выделение помощи Грузии на сумму свыше $95 млн и считает действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Он отметил, что причиной являются «ложные и антидемократические заявления» Тбилиси.

Тогда же Кобахидзе прокомментировал заявление госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о возможном введении новых американских санкций против республики. Премьер отметил, что говорить с Грузией языком шантажа контрпродуктивно.

Ранее российская разведка сообщила, что США готовят в Грузии «цветную» революцию.