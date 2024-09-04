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Стало известно, чем займется Кулеба после отставки

Bloomberg: Кулеба после отставки займется укреплением отношений Киева с НАТО

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Global Look Press

Подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в будущем займется укреплением отношений Киева с Организацией Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает Bloomberg. По данным источника, пост министра иностранных дел может занять заместитель Кулебы дипломат Андрей Сибига.

Издание утверждает, что Кулеба и раньше был публичным лицом Владимира Зеленского по прокладыванию пути Украины в НАТО и Евросоюз, а также имеет опыт переговоров с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и его коллегами из других стран-членов НАТО.

Утром 4 сентября сообщалось, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Заявление министра рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте.

Ранее в Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины.

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