Рада перенесла увольнение главы МИД Украины

Верховная рада Украины не смогла сегодня, 4 сентября, рассмотреть вопрос об отставке главы МИД Дмитрия Кулебы из-за недостаточного количества голосов депутатов. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время видеотрансляции заседания парламента.

«Нет достаточного количества голосов. По инициативе «Слуг народа» (пропрезидентская партия — прим. ред.) Рада уходит на перерыв», — сказал Гончаренко.

Пока неизвестно, в какой день парламентарии возобновят голосование по отставкам.

3 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Заявление дипломата должны были рассмотреть на ближайшем заседании парламента. По данным агентства Bloomberg, Кулебу на посту главы украинского МИД может заменить его заместитель Андрей Сибига.

Дмитрий Кулеба начал дипломатическую карьеру в 2003 году и постепенно продвигался по службе в МИД. В 2016 году стал постоянным представителем Украины в Совете Европы, а в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в кабинете министров Алексея Гончарука. Возглавил МИД в 2020 году, став самым молодым министром иностранных дел в истории страны (на тот момент ему было 38 лет). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни Крылова.