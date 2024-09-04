В Госдуме высказались о массовых увольнениях министров на Украине

Происходящие на Украине перестановки в кабинете министров не имеют какого-либо смысла, потому что правительство страны «обречено». Об этом RTVI заявил лидер КПРФ, член комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов.

«Как бы они ни садились, они в музыканты не годятся. Министры, которые поклоняются нацистам, подчиняются фашистам и затеяли кровавую бойню со своими соотечественниками, своими историческими братьями, обречены», — сказал депутат.

Зюганов добавил, что сейчас на Украине не осталось легитимной власти. В связи с этим, по словам лидера КПРФ, производить кадровые перестановки бесполезно.

Власти Украины анонсировали «большую перезагрузку» правительства, в рамках которой хотят «перетасовать» половину кабмина. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что для страны наступает «чрезвычайно важная» осень, на которую Киев делает большие ставки. Тем временем в Раде говорят, что офис президента занимается перестановками только для вида. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван кандидат на пост главы МИД Украины.