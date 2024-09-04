Украине предрекли смену режима из-за отставки главы МИД Кулебы

Пребывание украинского президента Владимира Зеленского у власти движется к завершению, считает немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком. Пост с соответствующим содержанием бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Предприниматель обратил внимание, что глава внешнеполитического ведомства решил покинуть пост всего через несколько дней после того, как обвинил западные страны в поражениях Вооруженных сил Украины на поле боя.

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — подчеркнул Дотком.

4 сентября спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел направил в парламент заявление об отставке. Как он отметил, законодатели планируют рассмотреть обращение Кулебы на одном из предстоящих пленарных заседаний.

До этого скорое увольнение главы внешнеполитического ведомства спрогнозировал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Парламентарий заявил, что Кулебе уже «выдали бумагу и ручку» для составления заявления.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни.