Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли смену режима из-за отставки главы МИД Кулебы

Бизнесмен Ким Дотком предсказал скорый крах режима Владимира Зеленского

close
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Пребывание украинского президента Владимира Зеленского у власти движется к завершению, считает немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком. Пост с соответствующим содержанием бизнесмен опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Предприниматель обратил внимание, что глава внешнеполитического ведомства решил покинуть пост всего через несколько дней после того, как обвинил западные страны в поражениях Вооруженных сил Украины на поле боя.

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — подчеркнул Дотком.

4 сентября спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел направил в парламент заявление об отставке. Как он отметил, законодатели планируют рассмотреть обращение Кулебы на одном из предстоящих пленарных заседаний.

До этого скорое увольнение главы внешнеполитического ведомства спрогнозировал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Парламентарий заявил, что Кулебе уже «выдали бумагу и ручку» для составления заявления.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни.

Все новости на тему:
Перестановки в кабмине Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами