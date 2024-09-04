В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что следующим министром, который подаст заявление об отставке, станет глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, Кулебе уже «дали бумагу и ручку».

До этого ряд чиновников в Киеве обеспокоились кадровыми перестановками и увольнениями в кабмине Украины.

Вечером 3 сентября стало известно, что вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке.

Также сообщалось, что три украинских министра написали заявления об отставке. Речь идет о главе украинского минюста Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, а также о министре защиты окружающей среды Руслане Стрельце.

Заявление об увольнении поступило также от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

3 сентября сообщалось, что новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе президента Зеленского, а также в кабинете министров Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине могут уволить премьера.