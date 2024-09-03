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В МИД РФ допустили вовлеченность ЕС в подготовку нападения ВСУ на Курскую область

Захарова: ЕС мог быть вовлечен в подготовку нападения ВСУ на Курскую область

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что Европейский союз мог быть тем или иным образом вовлечен в подготовку нападения украинских войск на Курскую область. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

По ее словам, под предлогом права на самооборону и ссылок на Устав ООН Евросоюз «с упорством, достойным лучшего применения», оправдывает любые теракты, военные преступления, ликвидацию и похищения мирных жителей, сексуальное насилие над женщинами, совершаемые военнослужащими и наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат заявила, что, согласно рассуждениям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС полностью информирован о действиях украинских войск в Курской области.

«Это может быть свидетельством того, что еэсовцы были тем или иным образом вовлечены в процессы, связанные с планированием и осуществлением нападения на российский регион», — добавила она.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

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