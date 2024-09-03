Политолог назвал последствия вступления Турции в БРИКС

Присоединение Турции к БРИКС вряд ли окажет значительное влияние на страну. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Это не приведет к ухудшению или улучшению экономических отношений между Россией и Турцией. Решение Турции о вступлении в БРИКС — это политическое решение. Причем далеко не факт, что Турция будет вступать. Ей важно само движение в этом направлении, как еще один элемент турецкой многовекторности», — пояснил эксперт.

Он добавил, что России невыгодно вступление Турции в БРИКС, поскольку сейчас перед Москвой стоит задача заниматься углублением интеграции в рамках объединения.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Турции сообщили о намерении США выйти из сделки по сектору Газа.