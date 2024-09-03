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В Еврокомиссии предположили, когда может закончиться конфликт на Украине

Еврокомиссар Хукстра: конфликт на Украине может идти до 2030 года и дольше

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Global Look Press

Конфликт на Украине может продолжаться до 2030 года и дольше. Такое мнение на встрече со студентами Технического университета Эйндховена в Нидерландах высказал еврокомиссар по вопросам защиты климата, экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает ТАСС.

«Вполне вероятно, что война будет длиться и после окончания нынешнего десятилетия», — подчеркнул он.

Говоря о европейских проблемах, он заметил, что Европа в будущем может столкнуться с рядом «экзистенциальных вызовов». Среди таковых Хукстра назвал миграцию, изменения климата, а также риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что снятие антироссийских санкций странами Запада может стать одним из пунктов потенциального проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее журналист назвал формулу завершения конфликта на Украине.

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