В Молдавии выросло число противников вступления страны в НАТО

В Молдавии растет количество противников вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса молдавской компании Date Inteligente.

Из опроса следует, что против вступления Молдавии в НАТО выступили 58,9% опрошенных, «за» высказались 28,8%, еще 12,3% — отказались отвечать или затруднились с ответом.

Исследование проводилось в период с 19 по 25 августа, в нем приняли участие 1004 респондента. Погрешность опроса составляет 3%.

В марте текущего года Date Inteligente проводила аналогичный опрос. Тогда против присоединения Кишинева к Североатлантическому альянсу выступили 56% опрошенных, 31,3% поддержали вступление в НАТО, не ответили 12,7%.

В июле заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что американские власти поддержат стремление Молдавии стать членом Североатлантического альянса, если на то будет воля молдавского народа.

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