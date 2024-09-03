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Алжир запросил заседание СБ ООН из-за новых рейдов Израиля в Палестине

Алжир запросил срочное заседание СБ ООН из-за новых атак Израиля в Палестине

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МИД РФ/РИА Новости

Алжир призвал Совет Безопасности ООН провести срочный созыв заседания, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в связи с новыми рейдами израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на радио арабской республики.

28 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля выпустили совместное заявление, в котором говорится, что израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

До этого газета The New York Times писала, что израильские власти предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины – Западного берега реки Иордан. По информации издания, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии.

В настоящее время Алжир занимает место непостоянного члена СБ ООН и уделяет повышенное внимание обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. 10 августа Алжир запрашивал заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.

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