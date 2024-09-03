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«Не союзники, но и не враги»: Малофеев о победе АдГ в Тюрингии

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев напомнил, что АдГ за сотрудничество с РФ

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Markus Schreiber/AP

Учредитель Tsargrad.tv прокомментировал успех крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии. По его словам, АдГ не является ни союзником, ни врагом России.

«АдГ — не наши единомышленники и союзники. Отнюдь не русофилы, а просто здравомыслящие немецкие патриоты. Но у нас с ними общие враги и проблемы. США, НАТО и неконтролируемая миграция», — сказал Малофеев.

Он также напомнил, что АдГ выступает против втягивания Германии в очередное противостояние с Россией, занимая последовательную миротворческую позицию.

1 сентября стало известно, что АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала 30% голосов избирателей в Саксонии. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Сопредседатель партии Алиса Вайдель позднее назвала огромным успехом результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

Ранее АдГ призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца «собирать чемоданы».

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