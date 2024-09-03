Политолог заявил о необратимости формирования многополярного мира

Расширение БРИКС показывает, что формирование многополярности необратимо, заявил на полях Восточного экономического форума-2024 замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы «Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС», политолог Дмитрий Суслов.

Во время дискуссии на тему «Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности» эксперт отметил, что движение многополярности ускорилось, все большее количество стран стремятся укрепить свой суверенитет и свою роль и участие в глобальном управлении и направить его в более благоприятное для развивающихся стран русло.

При этом Дмитрий Суслов отметил, что расширение БРИКС сопряжено с ростом внутренних разногласий.

C присоединением новых стран в БРИКС усилилась разнонаправленность интересов, в том числе касающихся Запада, пояснил он.

«Страны-участники имеют совершенно разную внешнеполитическую ориентацию», — сказал Суслов.

Он уточнил, что внутри БРИКС есть союзники, официальные противники, а также стратегические соперники США.

По его мнению, «БРИКС не должна превратиться в антизападную организацию».

Он также заявил, что с опаской относится к формированию постоянного секретариата БРИКС и выступает за виртуальный секретариат, который мог бы стать банком данных для стран-участниц.