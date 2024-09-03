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В МИД заявили о «беспрецедентной подлости» Запада по отношению к Молдавии

Захарова: Запад ведет себя подло по отношению к народу Молдавии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспрецедентной степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии. Так на международном форуме «Лидеры Евразии» она прокомментировала ситуацию с языком в стране, передает РИА Новости.

По словам дипломата, никогда до этого она не видела такого «циничного воровства языка у людей».

«Были нацисты, которые говорили, что нельзя этим шрифтом пользоваться, газеты нужно издавать таким образом, чтобы заглавные буквы были вот такие или, например, когда на Украине говорили, что русский язык должен быть минимизирован, меняли систему образования», — сказала представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, «все это чудовищно» и «за гранью понимания», исходя из созданных Западом ориентиров.

«Но это все равно не то, что сейчас произошло с молдавским языком, когда люди включают телевизор, а им говорят: «Кстати, а у вас теперь не молдавский язык, а румынский». Это при том, что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — подчеркнула дипломат.

В марте Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента республики переименовать молдавский язык в румынский.

22 марта прошлого года президент страны Майя Санду заявила, что промульгировала решение парламента о переименовании официального языка. Глава республики назвала «неопровержимой истиной» то, что государственным языком страны является румынский.

В апреле спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что гражданам страны следует называть себя румынами в рамках переписи населения.

Ранее в Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз.

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