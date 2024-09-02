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Названы последствия успеха АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

Политолог Соколов: успех АдГ обусловлен недовольством немцев партией Шольца

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Depositphotos

Успех крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии обусловлен недовольством немцев правительством канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов.

«Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, во-первых, могут повлиять на избирательную кампанию в Бранденбурге, где выборы назначены на 22 сентября. А во-вторых, этот успех оппозиционных сил <...> может повториться и на выборах в Бундестаг осенью следующего года», — предположил политолог.

При этом он добавил, что нынешний кабмин ФРГ скорее усилит информационную работу с восточными немцами, нежели пересмотрит подходы к внутренней и внешней политике.

Накануне стало известно, что АдГ впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала 30% голосов избирателей в Саксонии. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Сопредседатель партии Алиса Вайдель позднее назвала огромным успехом результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

Ранее в ФРГ заявили о грозящем правящей коалиции политическом дефолте.

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