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Евросоюз призвали упростить правила инвестирования в оборонную промышленность

Politico: Драги призвал упростить правила инвестирования в оборонный сектор

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Freepik.com

Евросоюзу необходимо упростить порядок инвестирования в оборонную промышленность и изменить финансовую политику в этом вопросе. Такое мнение выразил в своем частном докладе депутатам Европарламента экс-глава Европейского ЦБ Марио Драги, пишет Politico.

Издание отмечает, что доклад «призывает Брюссель высвободить финансирование путем изменения кредитной политики Европейского инвестиционного банка». Кроме того, для упрощения инвестиций в оборону требуется упростить экологическое, социальное и управленческое законодательство ЕС.

«Работа будет сосредоточена на том, как восполнить разрыв в производительности, зафиксированный за последние 30 лет по сравнению с Соединенными Штатами», — говорится в публикации.

30 августа сообщалось, что после начала СВО страны ЕС увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «оборонная промышленность ЕС также шагнула к новой реальности».

Ранее сообщалось, что Европа не может быстро нарастить объемы производства вооружений.

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