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Китайский МИД призвал к диалогу для снижения ядерных рисков

Представитель МИД КНР Мао Нин: миру нужен диалог для снижения ядерных рисков

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Liu Zheng/AP

Миру нужен диалог для снижения стратегических рисков в сфере ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит сайт китайского ведомства.

«Китай неоднократно указывал на недопустимость применения ядерного оружия, что нельзя допустить ядерную войну», — заявила она.

По словам Мао Нин, все стороны должны проявить спокойствие, снижая риск использования ядерного оружия путем диалога и консультаций.

1 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

Позже он уточнял, что изменения ядерной доктрины России затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о преимуществах РФ благодаря ядерному оружию.

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