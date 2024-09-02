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В ФРГ заявили о грозящем правящей коалиции политическом дефолте

Политолог Рар заявил о грозящем правящей коалиции ФРГ политическом дефолте

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Markus Schreiber/AP

Прошедшие в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии выборы продемонстрировали, что правящую в Германии коалицию ждет политический дефолт. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, нынешняя правительственная коалиция драматически теряет доверие у населения страны. Рар подчеркнул, что фактически ей грозит политический дефолт. Шансы на переизбрание нынешнего главы правительства Олафа Шольца равны нулю.

Политолог отметил, что в Восточной Германии происходит резкое усиление правых сил. Кроме того, возрастает популярность левых, которых возглавляет Сара Вагенкнехт. По мнению Рара, она сможет стать министром иностранных дел ФРГ, заменив на этом посту Анналену Бербок.

Эксперт подчеркнул, что тема дальнейшей поддержки Киева и вопросы войны и мира будут сильно волновать немецкое общество и вести к его радикализации. Кроме того, как у предпринимателей, так и у среднего класса и малоимущих слоев населения растет недовольство тяжелым положением в экономике ФРГ и ситуацией с мигрантами. Власти потеряли чувство реальности, отметил политолог, поэтому правящая левоцентристская коалиция «Светофор» из социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов будет резко терять популярность среди избирателей.

До этого сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

Ранее ХДС отказался от сотрудничества с «Альтернативой для Германии».

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