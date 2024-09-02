На парламентские выборы в Азербайджане не пришла и половина избирателей

В Центральной избирательной комиссии Азербайджана сообщили, что на внеочередных парламентских выборах явка составила 37,27%. Об этом пишет «Интерфакс»

«На момент закрытия избирательных участков в 19:00 (18:00 мск) проголосовали 2 млн 196,771 тыс. человек, что соответствует 37,27% от общего числа избирателей», — заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции.

Он добавил, что информация уже поступила с 5895 избирательных участков, что составляет 91% от всех.

В своем выступлении Панахов озвучил предварительные результаты голосования по округам и отметил, что Полад Бюльбюль оглы (действующий посол Азербайджана в России) лидирует в своем округе с 55,9% голосов избирателей.

1 сентября Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору. Это 10-й пакет предложений. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян отметил активный характер политического диалога, а также прочную основу для сотрудничества между Арменией и странами Европейского союза.

Ранее Пашинян заявил о готовности к встрече с Алиевым на границе Армении и Азербайджана.