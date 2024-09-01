Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против авиационной отрасли Российской Федерации, а также против коллаборантов. Об этом сообщает «РБК Украина».

Зеленский подчеркнул, что рестрикции были введены почти против 150 субъектов — юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России.

До этого в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что Киев усилит санкции против российских программ, заблокирует сайты и угрожающие нацбезопасности сервисы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в России или связанные с ней корпорации. Также будут заблокированы сайты и сервисы, «угрожающие нацбезопасности».

16 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике. До этого Власюк занимал должность советника главы офиса президента страны Андрея Ермака.

Ранее на Украине продлили санкции против Дерипаски, Миллера и Костина.