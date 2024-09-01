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Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору

Армения передала Азербайджану 10-й пакет предложений по мирному договору

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Depositphotos

Армения передала Азербайджану 10-й пакет предложений по мирному договору. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

По данным пресс-службы, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян принял участие в конференции «Армения и ЕС», которая прошла в рамках конференции GLOBSEC.

«В своем выступлении Костанян коснулся внешней политики Армении, подчеркнув важность ее диверсификации, направленной на защиту суверенитета республики, международных границ и демократии», — сообщает пресс-служба.

Во время конференции Костанян отметил, что Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, заместитель главы армянского МИД подтвердил готовность Еревана установить мир на Южном Кавказе и в регионе.

Среди прочего дипломат отметил активный характер политического диалога, а также прочную основу для сотрудничества между Арменией и странами Европейского союза.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению.

Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. Лидер Азербайджана подчеркнул, что для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, которые имели связь с Нагорным Карабахом.

Ранее в Армении оценили вариант возвращения силой перешедших Азербайджану территорий.

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