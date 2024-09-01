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Премьер Израиля послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе

Нетаньяху направил в РФ советника для переговоров по заложникам в секторе Газа

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Abir Sultan Pool/Reuters

Военный советник главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху Роман Гофман совершил визит в Россию, чтобы обсудить освобождение заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

О визите советника Нетаньяху рассказал родителям Александра Лобанова, россиянина, которого не удалось спасти в Газе.

«Во время этой беседы было объявлено, что военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман этим утром вернулся из рабочей поездки в Москву, целью которой было продвижение сделки о заложниках», — говорится в сообщении.

27 августа израильская армия заявила о том, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден заложник, похищенный палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.

В тот же день телеканал Al Hadath сообщил, что другой заложник, удерживаемый ХАМАС, сумел сбежать. По данным источников телеканала, этот заложник успешно покинул сектор Газа и достиг поста израильской армии.

Ранее Нетаньяху объяснил, почему ХАМАС не хочет сделки.

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