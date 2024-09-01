Россия пообещала продолжить усилия для спасения из Газы российского заложника

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские дипломаты продолжат прилагать усилия для освобождения из сектора Газа гражданина РФ Александра Труфанова. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что дипломаты продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа соотечественника Александра Труфанова.

По его словам, Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий и освобождение всех заложников.

Во вторник, 27 августа, израильская армия заявила о том, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден заложник, похищенный палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В тот же день телеканал Al Hadath сообщил, что другой заложник, удерживаемый ХАМАС, сумел сбежать. По данным источников телеканала, этот заложник успешно покинул сектор Газа и достиг поста израильской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.