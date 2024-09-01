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Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС

Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между ЕС и ШОС

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Depo/Global Look Press

Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

По словам турецкого лидера, Анкара не делает выбор в пользу Европейского союза или Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Турция может стать сильной и уважаемой страной. <…> Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, <…> нам не нужно делать выбор», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что сейчас Турция имеет в ШОС статус наблюдателя. Одновременно Анкара добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена.

Накануне членство в Европейском Союзе назвали стратегической целью для Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Глава внешнеполитического ведомства страны добавил, что Анкара стремится продвигаться по позитивной повестке в этом направлении.

Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в 1999 году, но отношения между Анкарой и Брюсселем неоднократно осложнялись, особенно на фоне споров о правах человека.

Ранее Евросоюз преодолел торговый кризис.

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