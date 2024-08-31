Президент Словакии отказал гражданам в прошениях присоединиться к ВСУ

Президент Словакии Петер Пеллегрини отказал четырем гражданам республики, обратившимся к нему с просьбой разрешить вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ.) Подробности приводит информационное агентство TASR.

«Президент получил четыре прошения от граждан Словакии разрешить им службу в иностранной армии. Все прошения касались ВСУ. Все они были отвергнуты президентом», — говорится в сообщении.

Президент Пеллегрини приступил к исполнению обязанностей главы государства с 15 июня 2024 года.

До этого издание Politico сообщило, что Словакия выступила против снятия запрета для ВСУ по ударам вглубь территории России дальнобойным оружием стран Запада.

Незадолго до того министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Ранее на Украине задержали словака, вывозившего украинцев из страны.