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Четыре страны проведут встречу по нормализации между Анкарой и Дамаском

Лавров: Россия, Иран, Турция и Сирия проведут встречу в обозримой перспективе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия, Турция, Сирия, Иран в обозримом будущем встречу, посвященную нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает телеканал RT.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что дипломаты и руководители министерств обороны в 2023 году сумели организовать подобные встречи. На обсудили возможные условия для налаживания отношений между Сирийской Арабской Республикой и Турцией.

«Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы Дамаск и Анкара пришли к консенсусу. Лавров обратил внимание, что у нынешних лидеров Турции и Сирии были теплые личные отношения до 2010-2011 годов, до начала «арабской весны». Российский министр иностранных дел выразил надежду, что это «сыграет свою позитивную роль».

До этого стало известно, что Лавров возглавит делегацию РФ на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в Сенегале описали отношения с Россией двумя словами.

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