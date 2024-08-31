Президенты Молдавии и Румынии поменяли маршрут поездки по Кишиневу

Маршрут президента Молдавии Майи Санду и румынского лидера Клауса Йоханниса в Кишиневе были вынуждены изменить из-за митинга на улицах города. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у памятника молдавскому господарю Штефану Великому собрались сторонники объединения Молдавии с Румынией. К ним на контрмитинг вышли активисты из организаций «Гайдуки» и «Источник надежды» с требованием сохранить молдавскую государственность.

Служба протокола президента Молдавии отменила маршрут Санду и Йоханниса. Лидеры не смогли возложить цветы к памятнику Штефана Великого как намеревались заранее.

До этого бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон заявил, что, если действующая президент республики Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то страна может превратиться в колонию Запада. Он указал на запланированный на октябрь референдум по внесению изменений в конституцию, необходимых для евроинтеграции.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.