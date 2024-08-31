Зеленский призвал Запад снять ограничения на удары ракетами вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам страны с просьбой снять ограничения на применение дальнобойных ракет по России. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что обращается к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции ​​и Германии.

«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал он.

По его словам, «нельзя откладывать жизненно важные решения».

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить по российским военным аэродромам. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил CNN, что передал американским властям список целей на территории РФ, по которым Украина хочет бить с помощью дальнобойных ракет ATACMS производства США.

Ранее в Госдуме пригрозили жестким ответом на снятие ЕС запрета на удары по России.