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Дания выступила за снятие ограничений на применение оружия ВСУ

Премьер Дании Фредериксен: Украина может применять F-16 без ограничений

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Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген выступает за снятие ограничений на применение западного оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не накладываем ограничений на F-16... Мы предоставили эти самолеты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом», — отметила она.

Она отметила, что в данный момент необходимо прекратить разговоры об ограничениях на использование Киевом западного оружия.

До этого министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал руководство Европейского союза и стран-участниц союза разрешить Украине наносить удары по территории Российской Федерации полученным оружием, в том числе ракетами большой дальности. По его словам, страны Евросоюза должны четко заявить, что нет никаких ограничений на применение предоставленного Киеву оружия.

29 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Ранее сообщалось, что Италия запретила наносить удары вглубь России своим оружием.

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