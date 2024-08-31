Россия потребовала от ООН недвусмысленно осудить атаку ВСУ на Белгород

Россия требует от Организации Объединенных Наций (ООН) недвусмысленно осудить обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило постпредство РФ, передает ТАСС.

Российская сторона призвала избегать «малодушных общих формулировок».

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что обстрел совершен из реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Глава региона рассказал, что в результате атаки ВСУ ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. Всех доставили в медучреждения. По его словам, были прямые попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты и легковые авто в городе, случились пожары в двух частных домах.

Ранее сообщалось, что семь человек находятся в реанимации после обстрела Белгорода.