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Министр обороны Эстонии заявил о сомнениях стран Запада в том, хотят ли они победы Украины

Министр Певкур: западные страны не определились, хотят ли они победы Украины

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Global Look Press

Западные страны до сих пор не определились, хотят ли они победы Украины на поле боя. Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ТАСС.

Выступая на ежегодной конференции по безопасности Globsec в Праге, Певкур отметил, что перед западными политиками «стоит очень простой вопрос: хотим ли мы, чтобы Украина сражалась или чтобы Украина победила?». Самостоятельно отвечая на него, он заявил, что для победы Украины всем странам Запада необходимо принять «долгосрочное решение» о выделении не менее 0,25% ВВП на нужды Киева.

27 июня Эстония и Украина подписали соглашение по безопасности. В его рамках эстонское правительство обязалось выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов для военной помощи Украине. Кроме того, Таллин передаст Киеву €100 млн в 2024 году.

Двустороннее соглашение о безопасности Украина подписала также с Литвой и Латвией.

Ранее сообщалось, что ЕС не принял решение по отправке военных инструкторов на Украину.

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