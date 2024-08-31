Евробюрократия уверенно толкает Европу к прямой военной агрессии против России. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в комментарии, распространенном миссией РФ, в связи с годовщиной окончания вывода из ФРГ Группы советских войск в Германии / Западной группы войск 31 августа 1994 года, передает ТАСС.

Он заявил, что ЕС бросает все свои ресурсы на поддержку нацистского режима в Киеве в целях нанесения поражения стране, которая предотвратила уничтожение европейских народов. По его мнению, европейская бюрократия толкает Европу к прямой агрессии против РФ, разрушая Европейский союз.

23 августа норвежский профессор и политолог Гленн Дизен предупредил, что мир движется к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война против РФ, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее Сергей Лавров рассказал о самоубийственной роли Европы.