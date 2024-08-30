Захарова рассказала, почему Байдену и Зеленскому заказан въезд в Париж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила в своем Telegram-канале, почему президенту США Джо Байдену и президенту Украины Владимиру Зеленскому может быть заказан въезд в Париж после ареста во Франции создателя Telegram Павла Дурова.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в «отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой», то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала на.

Создателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Основатель Telegram прибыл во Францию из Азербайджана.

Как сообщали во французских правоохранительных органах, предпринимателя взяли под стражу за отказ сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений. 28 августа суд официально предъявил ему обвинения. Тогда же бизнесмена отпустили на свободу, но поместили под «строгий судебный надзор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Маск после задержания Дурова во Франции решил ограничить передвижения по миру.