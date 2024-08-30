Дотком заявил, что США достигли предела в эскалации украинского конфликта

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта.

«Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации», — говорится в публикации.

Также бизнесмен задался риторическим вопросом, когда конгресс США предоставил президенту США Джо Байдену разрешение на начало «прямой войны с Россией».

23 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России американским оружием.

30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация Байдена готовится пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому в вопросе ударов дальнобойным оружием по российской территории. По ее словам, США фактически превратились в сторону конфликта между Россией и Украиной, повышая градус напряженности.

Ранее на Украине обвинили Запад в провалах ВСУ на фронте.