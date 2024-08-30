Министры обороны ЕС не пришли к соглашению по ограничениям на удары по РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны Евросоюза (ЕС) не договорились об отмене ограничений на удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, в ходе стратегической дискуссии страны-члены ЕС пришли к выводу, что данный вопрос должен решаться теми государствами, которые поставляют оружие.

29 августа Боррель приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Позднее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия жестко и асимметрично ответит на снятие ограничений на использование украинскими войсками европейского оружия для ударов по территории РФ.