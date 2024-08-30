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Министры обороны ЕС не пришли к соглашению по ограничениям на удары по РФ

Боррель: министры обороны ЕС не смогли отменить ограничения на удары по России

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны Евросоюза (ЕС) не договорились об отмене ограничений на удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, в ходе стратегической дискуссии страны-члены ЕС пришли к выводу, что данный вопрос должен решаться теми государствами, которые поставляют оружие.

29 августа Боррель приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Позднее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия жестко и асимметрично ответит на снятие ограничений на использование украинскими войсками европейского оружия для ударов по территории РФ.

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