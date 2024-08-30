Маск заявил, что власти США ведут страну к банкротству

Власти США ведут государство к банкротству. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы — вот что вызывает инфляцию», — заявил он.

Недавно издание Fox Business сообщало со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса, что государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

Специалисты отмечают, что если данный прогноз сбудется, статус Штатов на мировой арене окажется под угрозой.

Этим летом американский госдолг впервые в истории превысил отметку в $35 трлн, что составляет около трети общего мирового долга. Экономисты допускают, что экономика США может сползти в рецессию до конца 2024 года.

Ранее Илон Маск захотел занять должность в администрации США.