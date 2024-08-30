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Медведчук провел параллели между Украиной и Израилем

Медведчук: Зеленский пытается сделать из Украины восточноевропейский Израиль

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РИА Новости

Председатель совета движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещенной киевским режимом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своей политике вдохновляется примером Израиля, но в итоге построил «концлагерь».

По мнению Медведчука, заявления президента Украины о том, что «Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира» похожи на формулу Голды Меир: «Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет».

Политик уверен, что Зеленский закладывает в государственную политику Украины вечную войну, забывая, что Украина и Израиль имеют разную историю и культуру. Он пояснил, что израильтяне строили свою экономику, создав государство, в которое многие захотели приехать не полагаясь исключительно на помощь США.

«Зеленский построил концлагерь, из которого многие хотят убежать, и из этого построить новый Израиль на границах России не выйдет. Ему это не даст украинский народ, потому он его и уничтожает», — подытожил Медведчук.

В январе прошлого года Зеленский сообщил, что лишил своим указом лишил Медведчука украинского гражданства. Долларовый миллионер и нардеп Медведчук был ранее арестован СБУ, а после – передан российской стороне в рамках обмена пленными. О карьере украинского политика читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук назвал ложью информацию о его обмене на бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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