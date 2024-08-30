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В Молдавии опровергли планы по запрету Православной церкви

Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду опровергла сообщения о планах по запрету в стране молдавской Православной церкви. Свое заявление она сделала в видеоролике, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29 августа молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) может быть закрыта. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли эту информацию.

«Заявления депутата не имеют ничего общего с реальностью. Мы пропагандировали и будем пропагандировать мир и христианскую мораль», — сказала Санду в своем видеообращении.

Она отметила, что ни для митрополии Молдавии, ни для митрополии Бессарабии, относящейся к Румынской православной церкви, нет никакой опасности. По словам главы государства, наоборот за четыре года Молдавия сделала больше, чем кто-либо, «для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями».

До этого Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви перейти к ней, чтобы избежать давления со стороны России.

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.

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