Мишустин освободил от должности замминистра просвещения по его просьбе

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности замглавы Минпросвещения РФ. Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указали, что Грибова освободили от должности по его просьбе.

Грибов проработал заместителем министра просвещения с 2020 года.

В этот же день Мишустин сменил руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексея Дружинина на Александра Сахарова из РЖД. Дружинин покинул должность также по собственному желанию.

До этого Мишустин подписал распоряжение, которым освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ. Еще одним распоряжением Мишустин назначил на должность заместителя министра здравоохранения России Ванькова Вадима Валерьевича.

Ранее Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения.