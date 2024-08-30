Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин освободил от должности замминистра просвещения по его просьбе

Мишустин освободил Дениса Грибова от должности замминистра просвещения РФ

close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности замглавы Минпросвещения РФ. Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указали, что Грибова освободили от должности по его просьбе.

Грибов проработал заместителем министра просвещения с 2020 года.

В этот же день Мишустин сменил руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексея Дружинина на Александра Сахарова из РЖД. Дружинин покинул должность также по собственному желанию.

До этого Мишустин подписал распоряжение, которым освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ. Еще одним распоряжением Мишустин назначил на должность заместителя министра здравоохранения России Ванькова Вадима Валерьевича.

Ранее Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами