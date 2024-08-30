Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В покупке Сербией французских истребителей увидели сигнал для России

Reuters: покупка Сербией французских истребителей показывает отход от России

close
Darko Vojinovic/AP

Подписание Сербией соглашения с Францией о закупке 12 истребителей Rafale во время визита Эммануэля Макрона в Белград демонстрирует изменение позиции балканской страны в области безопасности и отношениях с Россией. Такую оценку дает Reuters.

«Соглашение, подписанное во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, свидетельствует о существенном изменении позиции Сербии в сфере безопасности и политической позиции, а также об отходе от России, своего традиционного союзника и поставщика оружия», — говорится в тексте.

Как напоминает агентство, Белград сократил военное сотрудничество с Москвой после начала СВО, но в отличие от ЕС, Сербия не ввела санкции против Москвы. Также, говорится в тексте, покупка истребителей Сербией является крупнейшей сделкой по поставке оружия с 2006 года.

Весной 2022 года Вучич сообщил, что страна ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale и рассматривает возможность приобретения еще 12 подержанных самолетов у другой страны. Летом 2023 года Вучич уточнил, что стороны обсуждают цены и типы ракет для этих истребителей. Он отметил, что Франция не хочет продавать ракеты Meteor странам, не входящим в НАТО. В апреле 2024 года он подтвердил, что сделка с французами может быть завершена в ближайшее время.

Ранее Макрон заявил сербам о необходимости антироссийского фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами