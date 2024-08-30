В покупке Сербией французских истребителей увидели сигнал для России

Подписание Сербией соглашения с Францией о закупке 12 истребителей Rafale во время визита Эммануэля Макрона в Белград демонстрирует изменение позиции балканской страны в области безопасности и отношениях с Россией. Такую оценку дает Reuters.

«Соглашение, подписанное во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, свидетельствует о существенном изменении позиции Сербии в сфере безопасности и политической позиции, а также об отходе от России, своего традиционного союзника и поставщика оружия», — говорится в тексте.

Как напоминает агентство, Белград сократил военное сотрудничество с Москвой после начала СВО, но в отличие от ЕС, Сербия не ввела санкции против Москвы. Также, говорится в тексте, покупка истребителей Сербией является крупнейшей сделкой по поставке оружия с 2006 года.

Весной 2022 года Вучич сообщил, что страна ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale и рассматривает возможность приобретения еще 12 подержанных самолетов у другой страны. Летом 2023 года Вучич уточнил, что стороны обсуждают цены и типы ракет для этих истребителей. Он отметил, что Франция не хочет продавать ракеты Meteor странам, не входящим в НАТО. В апреле 2024 года он подтвердил, что сделка с французами может быть завершена в ближайшее время.

Ранее Макрон заявил сербам о необходимости антироссийского фронта.