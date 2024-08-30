В ЕС подтвердили, что Украина уже использует поставленные ей F-16

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей Западом истребители F-16. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинские военные готовы сражаться, если у них есть наша материальная поддержка. В настоящее время они уже используют F-16, чтобы постараться отразить российские атаки», — сообщил он.

Накануне сообщалось, что 26 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились истребителя F-16. В украинском генштабе заявили, что это произошло во время отражения массированного ракетного удара со стороны РФ.

Позже обозреватель американской газеты The Washington Post Брайан Питч заявил, что крушение американского истребителя F-16 и потеря пилота Алексея Меся является «огромным ударом» для Киева.

В своей статье Питч отмечает, что для расследования причин крушения истребителя была назначена специальная комиссия.

Ранее в Госдуме оценили потерю первого F-16 на Украине.