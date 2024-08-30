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Захарова заявила, что США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому

Захарова заявила, что эскалационный курс США становится все более вызывающим

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена готовится пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому в вопросе ударов дальнобойным оружием по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости.

США разрешили Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе операции в Курской области. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон в частном порядке обсуждает вопрос о возможности расширения зоны ударов по территории РФ.

По ее мнению, украинским войскам дан «полный карт-бланш» на операции в российских регионах.

«Более того, в администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», — сказала дипломат.

Захарова считает, что эскалационный курс США становится все более вызывающим, а американский истеблишмент «отбросил остатки здравого смысла».

28 августа представитель МИД РФ заявляла, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях вторжения ВСУ в Курскую область быть не может.

Ранее в СВР заявили, что США пытаются внести дисбаланс в систему безопасности.

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