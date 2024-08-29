Латвия отказалась арестовать осужденного в РФ за наемничество экс-депутата

Латвия отказалась выполнять требования России об аресте и экстрадиции бывшего депутата парламента Юриса Юрашса, которого в РФ заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

По данным прокуратуры, экс-депутат имеет право на свободное передвижение в Евросоюзе. Если же речь идет о задержании Юршаса в «третьих странах», то за более подробной информацией следует обращаться в министерство иностранных дел республики, отметили в ведомстве.

В прокуратуре Донецкой народной республики накануне сообщили, что Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в период с сентября 2022 года по июнь 2024, за что получил более 2 млн рублей. Кроме того, в апреле 2022 года латвиец под видом достоверных сообщений разместил в интернете информацию о якобы совершенных ВС РФ преступлениях в Буче и Ирпени Киевской области.

Латвиец объявлен в международный розыск, ему заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне суд арестовал двух подозреваемых в наемничестве мужчин.