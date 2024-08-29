Москва рассматривает заявление командующего нидерландскими войсками Онно Эйхельсхейма об отсутствии ограничений по использованию Киевом истребителей F-16 как подтверждение двойных стандартов западных стран. Об этом заявил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

Эйхельсхейм 29 августа сообщил, что Нидерланды решили не вводить жесткие ограничения на использование их F-16 украинскими солдатами. Единственным условием, поставленным перед Киевом, стало «соблюдение законов войны».

Комментируя эти слова зарубежного военачальника, Тарабрин обратил внимание, что оно не стало для Москвы неожиданностью. Дипломат подчеркнул, что Амстердам уже не раз говорил об отсутствии у него возражений против применения Киевом западного оружия для атак на объекты на российской территории.

«Примечательно, что Эйхельсхейм оговаривает применение F-16 «соблюдением украинской стороной обычаев ведения войны и гуманитарного права». Рассматриваем это как очередное подтверждение пресловутых «двойных стандартов» Запада», — добавил посол.

Как он сказал, профессиональные военные не могут не знать о многочисленных преступлениях украинских бойцов и иностранных наемников. В частности, речь идет об ударах по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в РФ.

При этом в конце Тарабрин выразил уверенность, что поставки F-16 на Украину не повлияют на ситуацию на поле боя.

Ранее в министерстве обороны Нидерландов уточнили условия предоставления Украине истребителей F-16.