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В Молдавии суд запретил блоку «Победа» участвовать в выборах

В Молдавии высшая судебная палата запретила блоку «Победа» участвовать в выборах

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Максим Блинов/РИА Новости

Высшая судебная палата Молдавии повторно запретила блоку «Победа» участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Одновременно ЦИК (центральная избирательная комиссия) Молдавии отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку представителя кандидата от «Победы» Василия Боли в качестве независимого кандидата.

«Независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока «Победа» и партии «Возрождение», — пояснили в ЦИК.

Тем не менее, Болю призвали изменить свою заявку и подать документы снова.

Блок «Победа», объединяющий сторонников сотрудничества Молдавии с РФ, был создан в апреле 2024 года. В него входят партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

До этого молдавский депутат Василий Шоймару пообещал скорое закрытие Молдавской митрополии РПЦ.

Ранее в Кишиневе начали задерживать участников митинга блока «Победа».

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