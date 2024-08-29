Раскрыты последствия задержания Дурова для репутации Макрона

Для Франции и ее лидера Эммануэля Макрона судебное преследование создателя Telegram Павла Дурова не опасно – это уже ничем не может навредить, так как отношения страны с Россией давно испорчены, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. Такие прецеденты не редкость, так как для Франции нет неприкасаемых личностей, и там уже арестовывали и политиков, и владельцев крупных корпораций, объяснила она в беседе с НСН.

Что касается других представителей Telegram, то ухудшения отношений с ними власти Франции также не боятся, так как они всегда отказывались от сотрудничества со всеми госорганами, даже с российскими, считает эксперт. По идее, серьезным прецедентом могло стать нарушение тайны переписки, но и этого не будет, так как речь идет об очень серьезных преступлениях, добавила Обичкина.

Сам арест для Парижа – это не какое-то громкое событие, убеждена она.

«Во Франции нет неприкосновенных личностей, там и бывшие президенты задерживаются, им и обвинения предъявляют, и расследования ведутся. Не думаю, что это как-то скажется на репутации Франции и ее президента», — заявила эксперт, добавив, что перед правосудием все равны.

Комментируя судебное разбирательство, Обичкина отметила, что дальнейшие действия органов Франции и того, будут ли «доживать» Дурова, зависит от результатов следствия.

Напомним, вчера вечером суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество и другие. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты. Ru».

Юристы ранее объяснили, как долго будет длится следствие в отношении Павла Дурова.